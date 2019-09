Euregio: 20/a riunione Gect a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Gect dell'Euregio ha svolto oggi a Bolzano la sua 20/a riunione che è anche l'ultima a guida altoatesina. Infatti, il 12 ottobre ad Innsbruck è previsto il passaggio di timone al Tirolo, come ha sottolineato il presidente dell'Euregio Arno Kompatscher.

L'Euregio oggi ha approvato la 4. edizione del bando per la promozione della ricerca che prevede un monitoraggio del clima e una racolta di dati da parte di ricercatori delle tre università e dell'Eurac a sostegno della ricerca dei cambiamenti climatici.

"Anche in tempi difficili l'Euregio è stata all'altezza del suo compito, trovando soluzioni condivise su temi scottanti come il controllo dei migranti e il traffico", ha sottolineato Kompatscher.

Il presidente del Tirolo Günther Platter ha sottolineato "fra le regioni europee, siamo esemplari in quanto a collaborazione".

Per il presidente del Trentino Maurizio Fugatti "il Trentino vuole promuovere i luoghi della memoria di Andreas Hofer".