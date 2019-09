'Trento Musicantica', concerti nei luoghi storici

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Torna 'Trento Musicantica', tradizionale appuntamento autunnale che vede la città di Trento diventare palcoscenico per ensemble, cori e studiosi.

Organizzata dal Centro S. Chiara, la 33/a edizione andrà in scena dall'11 ottobre al 6 dicembre in luoghi di particolare rilevanza dove si respira il fascino del passato storico e artistico della città: la chiesa di San Francesco Saverio, tra i massimi esempi di arte barocca del capoluogo trentino, il Castello del Buonconsiglio e la romanica Badia di San Lorenzo.

Programmi monografici dedicati ad autori italiani, musica vocale e strumentale, rappresenteranno i filoni intorno ai quali si articolerà "Mirabilia", titolo dell'edizione 2019 del festival, curato da Danilo Curti, Marco Gozzi e Roberto Gianotti. Saranno sei i concerti in programma dedicati alla musica italiana del Cinquecento e Seicento. Previsti poi un seminario in onore di Laurence Feininger, una conferenza concerto e la presentazione di due volumi dedicati al musicologo tedesco.