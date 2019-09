Nuove regole commercio in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 SET - Via libera della Giunta provinciale al ddl per il nuovo Codice del commercio che adegua il quadro normativo provinciale a quello nazionale ed europeo.

Previste procedure più semplici e meno burocrazia per il commercio di vicinato nonché per le piccole e medie strutture di vendita. L'assessore provinciale Philipp Achammer ha illustrato in conferenza stampa le novità, che riguardano tra l'altro quattro categorie di esercizi, dal negozio di vicinato al centro commerciale e le concessioni.