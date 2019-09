Windsurf: al via Mondiali classe olimpica RS:X

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - Al via sul Garda trentino i Mondiali della tavola a vela olimpica RS:X, evento che rappresenta una delle ultime possibilità per alcune nazioni ed atleti di staccare un biglietto per le olimpiadi di Tokyo.

L'apertura con il taglio del nastro al Circolo Surf Torbole da parte di Alessandra Sensini (quattro medaglie olimpiche tra cui oro a Sydney, vice presidente del CONI e direttore tecnico giovanile Fiv). Sul palco il sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, la presidente del Coni Trentino Paola Mora, il presidente della classe Internazionale Carlo Dalla Vedova con il presidente della classe italiana, Marco Corti, e naturalmente il presidente del Circolo organizzatore Armando Bronzetti.