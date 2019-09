Comuni: no a fusione fra Ronzone, Cavareno e Romeno

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - Dal primo gennaio 2020 i comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco saranno riuniti nel nuovo comune di Borgo d'Anaunia. Lo hanno stabilito i residenti dei tre comuni con un referendum consultivo.

Bocciata invece, in un altro referendum consultivo, la fusione dei comuni di Ronzone, Cavareno e Romeno nel nuovo comune di Belvedere d'Anaunia. Bocciatura determinata dal voto contrario dei cittadini di Romeno (57%).

Al di là dei singoli risultati, l'assessore regionale agli enti locali, Claudio Cia, esprime "soddisfazione per un percorso che ha messo al centro la volontà popolare e la partecipazione dei cittadini".

Il prossimo referendum consultivo per la fusione sarà quello nei comuni di Ossana e Pellizzano, in val di Sole.