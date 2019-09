Carabinieri, avvicendamenti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - Il comandante provinciale dei Carabinieri a Bolzano, col. Cristiano Carenza, ha presentato alla stampa il nuovo comandante del reparto operativo ten.col.

Alessandro Coassin e il nuovo comandante della compagnia di Bolzano, cap. Gennaro De Gabriele.

Coassin, che prende il posto del ten.col. Enrico Pigozzo, arriva in Alto Adige, dopo aver guidato negli ultimi dodici anni comandi di compagnia in Liguria e in Sicilia. De Gabriele, che succede invece al magg. Giovanni Burgio, arriva dal comando a San Giovanni Rotondo. Solo pochi mesi fa un suo uomo, il mar.

Vincenzo Di Gennaro, era morto in un conflitto a fuoco.