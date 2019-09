Carige: Fugatti, orgoglio per il sistema trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Soddisfazione viene espressa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per l'esito dell'assemblea degli azionisti di Carige con il relativo salvataggio e l'entrata di Cassa Centrale nel cuore dell'operazione.

"Pensare che le nostre Casse rurali, tramite Cassa Centrale Banca, siano risultate decisive per un'operazione finanziaria di questa portata a livello nazionale fino a qualche mese fa non era sicuramente prevedibile, e questo è un motivo di forte orgoglio per il sistema trentino", sottolinea Fugatti. "Un intervento importante - aggiunge - non solo dal punto di vista finanziario, ma anche per la tutela di tutti i risparmiatori che hanno investito nella banca ligure e di coloro che ci lavorano".