Inaugurata la terza edizione della Trento Smart City Week

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Taglio del nastro questa mattina a Palazzo Geremia della terza edizione di Trento Smart City Week, la manifestazione che per 3 giorni, da oggi fino a domenica 22 settembre, mette al centro servizi e strumenti digitali che semplificano la vita dei cittadini. Il passo che oggi viene chiesto alle città è quello di passare dalle vecchie 3 C (casa, campanile, capannone) alle nuove: collaborazione, cooperazione, connettività. Sul piano della pubblica amministrazione questo passo si traduce nell'affrontare la digitalizzazione nazionale con la consapevolezza che dobbiamo investire per connettere, eliminando ad esempio un sistema basato su una polverizzazione di database che appesantiscono procedure e costi di gestione. Il futuro sono piattaforme centrali su cui costruire servizi accessibili a tutti i cittadini in modo semplice e diretto.