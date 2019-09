Giunta trentina a passo Rolle definisce attività future

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - La Giunta provinciale di Trento si è riunita oggi a Malga Juribello, a passo Rolle. "Una Giunta programmatica - ha sottolineato il presidente Maurizio Fugatti - per fare il punto su quasi un anno di attività e soprattutto per impostare il cammino che ci aspetta, a partire dall'appuntamento con la prossima Finanziaria, annuale e triennale".

"Siamo determinati a realizzare gli obiettivi che ci siamo dati a inizio legislatura, condividendo un metodo di lavoro e delle comuni strategie. Dobbiamo ragionare su ulteriori possibili efficientamenti della spesa, investendo le risorse così recuperate sulle priorità che abbiamo individuato", ha aggiunto Fugatti.

A dare il benvenuto alla Giunta anche il presidente della Federazione provinciale allevatori, Mauro Fezzi. "Questa - ha detto - ci sembra essere la cornice giusta per ringraziare la Provincia autonoma per la vicinanza che ha sempre manifestato al mondo della zootecnia e dell'allevamento, anche alle alte quote".