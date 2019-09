'DiVin Ottobre' con i sapori dell'autunno

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Torna in Trentino nei fine settimana di ottobre la rassegna 'DiVin Ottobre', organizzata dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino in collaborazione con i propri soci e inserita nel calendario delle manifestazioni enologiche provinciali #trentinowinefest.

Questa 14/a edizione si svolgerà dalle colline di Trento alla Valsugana, dalla Vallagarina alla Piana Rotaliana, dalla Valle di Cembra alle Giudicarie fino al Garda Trentino.

In programma trekking guidati nei boschi e nei vigneti, feste dedicate ai prodotti simbolo del periodo - come zucche, castagne e radicchio, ma anche mais e patate - visite in cantina, alla scoperta dei segreti della vinificazione, degustazioni guidate a base di eccellenze del territorio.

Il via della rassegna nel fine settimana dal 4 al 6 ottobre con Ecofiera di montagna a Tione e il Festival della polenta di Storo.

Per scoprire l'elenco completo degli appuntamenti si può visitare il sito www.tastetrentino.it/divinottobre.