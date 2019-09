Austria rilancia doppio passaporto

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - Il Parlamento austriaco ha approvato ieri sera un emendamento con i voti dei popolari Oevp e dell'ultradestra Fpoe con il quale viene rilanciato il tema del doppio passaporto per i sudtirolesi. L'emendamento prevede l'avvio di colloqui con Roma e Bolzano sul tema. In seguito sarà presentato un disegno di legge.

L'emendamento che non è stato votato dai social democratici e dagli altri partiti presenti in Parlamento, viene invece accolto con favore dalla Suedtiroler Freiheit e dai ex consiglieri Svp.