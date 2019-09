Università: consegnati i primi titoli del programma Talete

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Consapevoli dell'interdipendenza tra paesi e continenti e dell'importanza di armonizzare interessi territoriali e internazionali, capaci di comprendere le trasformazioni della società in atto nelle varie parti del mondo e di decidere gli interventi migliori in base alle esigenze della popolazione e dell'ambiente. Sono i giovani del programma Talete.

Mercoledì sera, nell'incontro "Internazionalizza il tuo profilo" - informa una nota dell'Università di Trento - sono stati consegnati i primi 8 titoli dell'Honours Programme Talete avviato nel 2016. A ricevere l'attestato sono stati: Andrea Bello, Francesca Benci, Giorgia Dall'Osteria, Luigi Hinegk, Marina Lucidi, Cecilia Pradella, Laura Savegnago e Giada Sbrissa.

Alla cerimonia sono intervenuti Paolo Collini, rettore dell'Università di Trento, e Mario Raffaelli, presidente del Centro per la Cooperazione Internazionale, oltre a Giorgio Cancelliere, fra i maggiori esperti italiani di gestione delle risorse idriche nella cooperazione internazionale.