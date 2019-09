Università: a Trento primo gruppo di giovani dall'estero

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Si è tenuto in Rettorato, a Trento, l'incontro di benvenuto per il primo gruppo di studenti e studentesse del progetto Rit (Raise your international talent in Trento).

Si tratta di 12 giovani provenienti da Uruguay (Scuola italiana di Montevideo), Cile (Scuola italiana Vittorio Montiglio di Santiago e Scuola italiana Alcide De Gasperi di La Serena) e Vietnam (Thang Long Highschool di Hanoi), che hanno sostenuto e superato la prova d'ingresso ai corsi dell'Università di Trento, su 32 candidature. Nell'ambito del reclutamento internazionale, Rit offre l'opportunità di sostenere nel proprio Paese il test di ammissione all'Università di Trento. Dieci i dipartimenti che hanno aderito al progetto per l'anno accademico 2019-2020 con un'offerta formativa di 15 corsi di studio, tra i quali poter esprimere la propria preferenza. Il corso di studio maggiormente attrattivo per i candidati è risultato Scienze e Tecnologie biomolecolari (23%), seguito da Ingegneria industriale ed Economia e Management (16%).