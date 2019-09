Un nuovo logo per la Sat

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Presentato alla Casa della Sat in via Manci a Trento il nuovo logo del sodalizio, illustrato dall'intervento della presidente Anna Facchini e dall'ideatore del marchio, Lorenzo Viesi. "Con l'inizio del 2019 la Sat ha approvato un documento programmatico triennale all'interno del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici del Consiglio in carica - ha dichiarato la presidente - Uno di questi obbiettivi punta con convinzione verso l'esigenza di implementare nuove modalità e criteri di comunicazione". Un restyling generale dei propri strumenti informativi, così articolato e profondo, da richiedere il lavoro e la sovraintendenza da parte della Commissione comunicazione, istituita lo scorso aprile, con il compito di individuare competenze, strumenti, modalità e tempi degli interventi. Le novità sono contenute in uno specifico Piano comunicazione e riguarderanno tutti i canali che Sat oggi utilizza per comunicare con il mondo esterno.