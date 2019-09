Polizia, 3.303 infrazioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - Da giugno ad agosto la Polizia stradale della sezione di Bolzano ha accertato complessivamente 3.303 infrazioni, di cui 685 per eccesso di velocità, 14 per mancato uso del casco, 326 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 249 per mancato uso dell'auricolare e 27 per guida in stato di alterazione psicofisica. Le 1.464 pattuglie impiegate per la vigilanza stradale, di cui 984 dedicate all'autostrada del Brennero, sono intervenute in 72 incidenti stradali, di cui 2 mortali. Sono state tre le vittime e 73 i feriti. Gli agenti della stradale hanno ritirato complessivamente 186 patenti, 99 carte di circolazione e decurtato 6.829 punti.

L'azione di controllo del rispetto dei limiti di velocità ha visto l'utilizzo di tutte le risorse tecniche disponibili, come autovelox e telelaser: sono stati in tutto 7.229 i conducenti controllati.