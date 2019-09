Olimpiadi 2026, TAA sarà protagonista

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Prosegue il cammino che porterà all'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, evento mondiale che interesserà anche il Trentino e l'Alto Adige. Oggi si è riunito, in teleconferenza, il Comitato di indirizzo, cui hanno partecipato dal palazzo della Provincia autonoma di Trento i governatori di Trentino e Alto Adige Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

Ufficializzata quindi la presenza di Trento e Bolzano negli organismi di gestione indicati nel documento di candidatura approvato dal Cio alla fine dello scorso mese di giugno, il 7 ottobre, a Verona, si terrà un'ulteriore riunione, di carattere tecnico, in cui si entrerà ancor più nel dettaglio dei vari aspetti dell'organizzazione. "Siamo già al lavoro con tutti i soggetti coinvolti - sottolinea in una nota il presidente Fugatti - in un'ottica di collaborazione, concretezza e parità in tutti i tavoli e organismi che serviranno a realizzare questo evento così importante".