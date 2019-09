Due roghi nella notte in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - I vigili del fuoco sono dovuti intervenire la scorsa notte per due roghi, scoppiati in sottotetti ad Appiano e a Merano. Ad Appiano sei persone hanno dovuto abbandonare la villetta a schiera, ma per nessuno si è reso necessario il ricovero. Poco dopo, verso le 2.45, allarme incendio anche a Merano, dove ha preso fuoco una mansarda.

Diciassette le persone che sono state evacuate, una delle quali tratta in salvo dai vigili del fuoco. Una persona è stata portata in ospedale con ferite medie.