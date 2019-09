Kompatscher, Metrobus Oltradige funziona

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - "Il progetto del Metrobus funziona, come dimostrano i dati: dal 2014 nell'Oltradige le auto sono aumentate del 4%, mentre le obliterazioni sugli autobus del 58%". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher, sottolineando che "il Metrobus comunque non esclude un eventuale progetto di tram".

La giunta provinciale ha oggi approvato una convenzione con Suedtirol Gas per avviare i lavori al nodo della stazione di Caldaro, con la realizzazione di una nuova pista ciclabile e di un nuovo sottopasso.