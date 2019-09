Imprese: cresce fatturato complessivo, cala l'occupazione

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Nel secondo trimestre del 2019, il fatturato complessivo realizzato dalle imprese esaminate aumenta dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Pur rimanendo ancora moderatamente positivo, il dato conferma la fase di rallentamento in atto da inizio anno. Lo dicono i dati rilevati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento. In particolare, nel secondo trimestre di quest'anno, si riscontra un buon andamento della domanda nazionale, che aumenta su base annua del 3,7%, mentre rallenta la domanda locale rispetto ai trimestri precedenti (+1,3%). Dopo la crescita sostenuta che aveva caratterizzato tutti i trimestri dello scorso anno, l'occupazione, in linea con il primo trimestre, evidenzia una lievissima contrazione (-0,1%). Le variazioni positive più marcate si rilevano nei settori del manifatturiero e delle costruzioni, mentre si evidenziano delle contrazioni leggermente più significative presso i settori del commercio e dei servizi alle imprese.