Autonomia: presidente Trentino incontra Boccia e Fraccaro

(ANSA) - TRENTO, 17 SET - Primi incontri ufficiali con il nuovo Governo per il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ed il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, che sarà in Trentino a metà ottobre. "Abbiamo fatto presente al ministro Boccia che come autonomia speciale ci confronteremo con il Governo sul piano istituzionale con la massima correttezza. L'autonomia speciale ha solide fondamenta per trattare alla pari su tanti temi con il Governo nazionale, sempre nel rispetto delle diverse sensibilità politiche", ha detto Fugatti.

"Non credo ci saranno problemi anche in futuro - ha aggiunto dopo l'incontro con Fraccaro - i rapporti istituzionali proseguiranno in maniera corretta sui temi che riguardano l'autonomia, le questioni infrastrutturali, ambientali, le Olimpiadi e le norme provinciali che arrivano sui tavoli nazionali. Avere un'interlocuzione con un rappresentante trentino nel Governo credo sia importante".