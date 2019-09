Vela: GC 32 Tour,Alinghi vince sul Garda

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Vento e spettacolo non sono mancati sul Lago di Garda per la quarta tappa del circuito GC32 Racing Tour 2019. Alinghi, il team svizzero di Ernesto Bertarelli, ha vinto sul filo di lana, sia pure pari punti con Oman Air, dopo 18 regate molto combattute e grazie al successo nell'ultima prova. Dopo le prime due giornate, caratterizzate da condizioni meteo variabili, il vento è tornato a soffiare, con le classiche condizioni di acqua piatta e brezza fino a 20 nodi d'intensità.

Nella giornata finale, Oman Air ha collezionato tre primi posti ma, la vittoria nell'ultima prova, ha consentito ad Alinghi di salire sul gradino più alto del podio, a pari punti con gli omaniti. Alinghi è ora in testa nella classifica generale del GC32 Racing Tour, con 6 punti dopo quattro tappe, mentre Oman Air è in seconda posizione con 7; Red Bull segue al terzo posto con 15. L'evento finale di quest'anno si disputerà a Muscat (Oman), dal 5 al 9 novembre, e sarà decisivo per l'assegnazione del titolo 2019.