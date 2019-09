Tv: 'Sanctuary' girato in Trentino e distribuito in 6 Paesi

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Sarà trasmessa in sei Paesi "Sanctuary", la serie tv girata in Trentino lo scorso autunno fra la val di Fassa, la Valsugana e la Valle dell'Adige, grazie al sostegno di Trentino Film Commission e di Trentino Marketing.

La serie, un thriller psicologico che affronta i temi della sopravvivenza, dell'identità, della fiducia e del tradimento- informa una nota - è già stata venduta in Portogallo, Spagna, Islanda, Russia e Polonia, andrà in onda in Svezia a settembre e sono già in corso alcuni contatti per una possibile uscita italiana.

Diretta da Oskar Thor Axelsson ed Enrico Maria Artale, con gli attori protagonisti Matthew Modine e Josefin Asplund, la serie è prodotta da Yellow Bird eTV4 (Svezia) e distribuita in Europa da StudioCanal. La produzione ha inoltre aderito al Protocollo T-Green Film, della Film Commission, per le buone pratiche di sostenibilità ambientale.