Spaccio, due arresti ad Arco

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - I carabinieri della Stazione di Arco, ricevute alcune segnalazioni di cittadini del centro storico della frazione di Bolognano, che avevano notato dei giovani accedere in un condominio per poi recarsi verso il campo sportivo della Stivo, hanno effettuato dei servizi di osservazione e, nella tarda serata di sabato scorso, hanno arrestato 2 extracomunitari, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di 520 grammi di marijuana. I due arrestati sono un 25enne senegalese ed un 22enne gambiano, entrambi con permesso di soggiorno per rifugiato. Le perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire, nella tasca interna della felpa del primo, la somma di 600 euro in contanti e nelle suole delle scarpe del secondo 900 euro in contanti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, ritenendo la somma di denaro frutto dell'attività di spaccio di stupefacenti. Il 25enne si trova ai domiciliari, mentre il 22enne è stato portato in carcere a Spini di Gardolo.