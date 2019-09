(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Un pilota di parapendio è morto questo pomeriggio schiantandosi contro una parete rocciosa di Punta Penia, sul gruppo della Marmolada, nel comune di San Giovanni di Fassa.

Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero della salma da parte del soccorso alpino, con l'elicottero.

Si tratta del secondo morto con il parapendio in Trentino in due giorni. Ieri, in un incidente avvenuto a Col Rodella, in val di Fassa, aveva perso la vita un quarantenne altoatesino.