Identificati insetti antagonisti della cimice asiatica

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Identificate in Trentino, dalla Fondazione Edmund Mach (Fem), due specie di insetti antagonisti naturali, di origine asiatica, che potrebbero limitare e controllare la diffusione della cimice asiatica marmorata, specie invasiva che causa danni alle principali colture locali.

Si tratta del Trissolcus japonicus e del Trissolcus mitsukurii.

Per concretizzare questa scoperta - hanno detto gli esperti - occorre ora attendere l'applicazione della nuova legge per la lotta biologica recentemente approvata che aspetta il suo regolamento attuativo e che prevede il rilascio di organismi utili esotici. "Cimice asiatica e drosophila sono due problemi che stanno preoccupando il mondo agricolo, quindi accogliamo con soddisfazione questa notizia anche se ora dobbiamo impegnarci per chiedere di procedere velocemente alla predisposizione di linee guida per attuare la nuova legge", hanno detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l'assessore Giulia Zanotelli.