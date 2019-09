Auto fuori strada a Mattarello di Trento, donna grave

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - E' ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale S.Chiara di Trento una donna di 57 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale questa mattina a Mattarello di Trento, sulla statale 12.

Da una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiava la donna e un uomo di 55 anni, entrambi tedeschi, è uscita di strada all'altezza della località Acquaviva. La coppia è stata soccorsa dal '118' e trasportata in ambulanza a Trento. Le condizioni dell'uomo apparivano meno gravi di quelle della donna.