Gruppo Podini festeggia 100 anni

(ANSA) - MERANO, 14 SET - "In questi 100 anni la nostra famiglia ha dato lavoro a migliaia e migliaia di persone, senza saltare lo stipendio per un solo mese. Questa è una delle nostre soddisfazioni più grandi". Lo ha detto la famiglia Podini, con tre generazioni riunite sul palco del Kursaal di Merano per festeggiare un secolo di attività che, infatti, è iniziata nel 1919 con un piccolo negozio a Bolzano. Nei decenni il gruppo Podini è diventato un big player nel settore della distribuzione e da tempo è attivo anche in quello dell'informatica e dell'energia.

I vari membri della famiglia - i fratelli Giancarlo e Patrizio Podini, i figli Giovanni, Alessandro, Stefano, Maria Luisa, Marco e i 13 nipoti - hanno ripercorso non solo le tappe delle proprie vicende personali, ma anche la storia economica e culturale di tutta la regione. La famiglia opera anche nel sociale e nello sport. Per l'occasione sono stati presentati due libri, uno di Patrizio e l'altro del giornalista Ettore Frangipane con i ricordi di Giancarlo.