A Cary Andreas Seppi vola in semifinale

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Andreas Seppi ha raggiunto nel 54.160 dollari ATP Challenger di Cary la semifinale. Il 35enne di Caldaro, testa di serie numero 1, ha battuto nella notte tra venerdì e sabato nei quarti lo statunitense Noah Rubin (ATP 175), dopo soli 53 minuti di gioco in due set per 6-0, 6-4.

Dopo aver eliminato nel secondo turno il britannico Liam Broady e negli ottavi l'australiano John-Patrick Smith, Seppi oggi ha proseguito la sua striscia positiva nel North Carolina anche contro Noah Rubin, approdando così per la prima volta dopo oltre un anno e mezzo in una semifinale di un torneo Challenger.

L'ultima volta ci è riuscito nel gennaio 2018, dove si è poi aggiudicato pure il trofeo a Canberra. Domani affronterà in semifinale il francese Enzo Couacaud, numero 5 del tabellone e 207 del mondo. Nessun precedente tra l'altoatesino ed il 24enne Couacaud. A Cary, con il raggiungimento delle semifinali, Seppi ha già conquistato 29 punti ATP e 2.510 dollari di montepremi.