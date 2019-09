Vivere in barca vela con il telelavoro

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Greta e Michael hanno lasciato l'Alto Adige, venduto casa e comprato una barca usata da 12 metri, con cui solcano le acque del Mediterraneo, dalla Grecia alla Sardegna, facendo telelavoro. "Abbiamo scelto questo stile di vita perché possiamo vivere a contatto con la natura e viaggiare senza danneggiarla. Inoltre volevamo diventare digital nomad, cioè poter lavorare da ogni posto del mondo". Michael Hofer, 30 anni di Villandro, ha fatto una scelta di vita assieme alla compagna, Greta Holler, 26 anni di Bolzano.

"Per chi si chiede come siamo riusciti a realizzare questo stile di vita è molto più semplice di quello che sembra, serve solo tanto coraggio e voglia di fare", racconta la coppia all'ANSA che li ha rintracciati, dopo che la loro storia era stata raccontata dal quotidiano Alto Adige. Greta sta lavorando ad un progetto per l'università di Bolzano nel settore del social marketing, mentre Michael lavora in una start up al NOI Techpark. Raccontano il loro viaggio sui social sul canale When Sailing.