Uomo muore nell'Isarco a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Il corpo, ormai senza vita, di un uomo è stato recuperato dalle acque dell'Isarco a Bolzano.

L'allarme è stato lanciato da un passante, che aveva notato il corpo in acqua nei pressi di ponte Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la croce bianca e la polizia, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La sua identità per il momento non è nota perché non aveva con sé i documenti.