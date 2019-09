Un nuovo parco a Rovereto, si recupera la Ruina Dantesca

(ANSA) - TRENTO, 13 SET - La Giunta Comunale di Rovereto ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo elaborato dalla Provincia relativo alla realizzazione del parco della Ruina a Marco di Rovereto. L'intervento restituisce alla collettività uno spazio ad oggi abbandonato, che consentirà anche lo svolgimento di alcune attività didattiche della scuola primaria.

L'opera - informa il Comune in una nota - verrà eseguita direttamente dal Sova che a proprio carico provvederà a seguirne la direzione lavori ed il finanziamento. Attualmente l'area è incolta e caratterizzata da terrazzamenti, in passato coltivati ma che ora versano in stato di abbandono, e presenta inoltre diversi affioramenti rocciosi, perché localizzata nell'area terminale della "Ruina Dantesca" che lambisce l'abitato di Marco e non risulta raggiungibile da parte della collettività. A servizio del parco si prevede inoltre la realizzazione di tre parcheggi auto e di una piattaforma per il parcheggio delle biciclette.