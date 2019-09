Tennis: secondo successo in poche ore per Andreas Seppi

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Secondo successo in 20 ore per Andreas Seppi nell'Atp Challenger di Cary. In North Carolina, il 35enne caldarese, testa di serie numero 1, si è imposto giovedì sera negli ottavi di finale sull'australiano John-Patrick Smith (ATP 247) in due set per 6-3, 6-2. Seppi era reduce dalla vittoria al secondo turno sul britannico Liam Broady, contro il quale si è affermato nella notte tra mercoledì e giovedì per 7-6(5), 6-3. Negli ottavi di finale l'azzurro ha incontrato l'australiano John-Patrick Smith, numero 247 del mondo e 16 del tabellone. Seppi aveva battuto Smith già l'anno scorso sull'erba di Wimbledon per 6-2, 6-4, 6-1. Il caldarese ha dominato la partita fin dall'inizio. Una buona prova di Seppi, che conquista, come una settimana fa a New Haven, i quarti di finale. Quarti dove potrebbe affrontare, come sette giorni fa, lo statunitense Noah Rubin.

Con la vittoria a Cary, Seppi ha già conquistato 15 punti Atp e 1.460 dollari di montepremi.