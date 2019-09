Puglisi sottosegretaria al lavoro

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Francesca Puglisi (Pd) è la nuova sottosegretaria al Lavoro. Nata a Fano, classe 1969, laurea in Economia e Commercio a Bologna, è giornalista e, prima di dedicarsi a tempo pieno alla politica, ha lavorato nei settori del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni.

E' stata candidata con il Partito democratico alle ultime elezioni Europee di maggio 2019. Eletta al Senato nel 2013, nella scorsa legislatura ha fatto parte e poi ha presieduto la Commissione di inchiesta sul femminicidio di Palazzo Madama, dal 2017 al 2018. Tra gli incarichi precedenti all'interno del partito, nella segreteria nazionale Pd è stata responsabile della Scuola dal 2009 al 2013; Scuola, Università e Ricerca dal 2014 al 2016; Infanzia e adolescenza dal 2018 al 2019. Nel 2018 insieme ad altre donne ha dato vita all'associazione TowandaDem, per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. Nel 2018, per un breve periodo, si occupò della comunicazione della Provincia di Bolzano a Roma.