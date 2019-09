Tumore: accordo fra Fondazione Pezcoller e Federcoop Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - Firmata oggi a Trento una lettera di intenti per rafforzare la collaborazione tra la Fondazione Pezcoller e la Federazione trentina della cooperazione nel settore della ricerca contro il cancro.

La collaborazione tra i due enti si sostanzierà in iniziative di comune interesse, particolarmente nei campi della comunicazione e della formazione, utilizzando gli strumenti, le conoscenze e le risorse logistiche o tecniche reciproche.

"La Fondazione Pezcoller ha dimostrato nel campo della ricerca scientifica forte capacità di attrarre in Trentino i migliori scienziati attraverso il premio omonimo e le numerose iniziative di studio e ricerca", ha detto la presidente di Federcoop, Marina Mattarei. "L'accordo di oggi - ha sottolineato il presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni - ha lo scopo di consolidare una collaborazione già esistente e sviluppare ancor di più la possibilità di ricaduta e di integrazione tra le attività".