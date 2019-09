Schwazer in Tribunale: 'non molleremo'

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - "La mia sensazione è che siamo ad un buon punto però sicuramente non ci basta. A livello scientifico noi vogliamo avere la certezza totale. Ci arriveremo. Non so se arriverà oggi o ci vorranno altri mesi.

Sono tre anni che aspetto, posso aspettare ancora sei o sette mesi. L'udienza di oggi è un passo decisivo perché viene presentata una perizia molto importante che mette nero su bianco che alcuni punti non sono spiegabili con la scienza. Poi deve decidere il giudice se basta o no, noi vogliamo la certezza totale, questo è il punto, e non molleremo". Lo ha dichiarato l'ex marciatore e campione azzurro Alex Schwazer, poco prima dell'incidente probatorio al tribunale di Bolzano davanti al gip Walter Pelino.