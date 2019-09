Trento Film Festival a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Dal 21 al 29 settembre l'edizione autunnale del Trento Film Festival porta in piazza Walther a Bolzano e in tante location cittadine un ricchissimo programma di eventi e la rassegna internazionale del libro di montagna 'MontagnaLibri'. Il programma è stato presentato in occasione della conferenza stampa che si è svolta nel Salone d'Onore di Palazzo Mercantile a Bolzano.

L'inaugurazione ufficiale si svolgerà sabato 21 settembre alle ore 17.30 presso il Centro Trevi di Via dei Cappuccini.

"Uno dei temi dominanti della 67/a edizione autunnale di Bolzano del Trento Film Festival - ha spiegato Mauro Leveghi - sarà la musica. Esiste, infatti, uno stretto rapporto tra la montagna e la musica: entrambi questi mondi sono caratterizzati dall'armonia, dalla forza, dalla capacità d'infondere serenità e gioia. Ma anche di essere, rispettivamente, luogo ed espressione attraverso i quali l'uomo racconta sé stesso, i suoi limiti, i sogni e le sue paure".