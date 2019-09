Tra due anni e mezzo nuovi treni in AA

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Ci vorranno due anni e mezzo per vedere in funzione i sette treni regionali modello Talent 3 che l'azienda canadese Bombardier fornirà a Sta, Strutture trasporto Alto Adige, in conseguenza dell'accordo quadro stipulato nel 2019 con la Provincia autonoma di Bolzano. Un patto che prevede un massimo di 32 nuovi treni e fino a 30 anni di copertura per i servizi di manutenzione. I treni, costati 9 milioni di euro l'uno, avranno una capacità di 300 posti a sedere, più 36 stalli per biciclette. I convogli opereranno in tutto l'Alto Adige e forniranno servizi transfrontalieri tra Italia e Austria. "L'acquisto di nuovi treni è per noi un passo importante del nostro piano per una mobilità sostenibile a lungo termine per tutta l'Euregione Tirolo-Alto Adige-Trentino", ha dichiarato Daniel Alfreider, vicepresidente e assessore alle infrastrutture e mobilità della Provincia. I mezzi consentiranno migliori collegamenti anche a livello transfrontaliero, sul corridoio della Venosta, con Trento, Innsbruck e Lienz.