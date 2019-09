Neve altoatesina alle Olimpiadi in Cina

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - I XXIV Giochi olimpici e i XIII Giochi paralimpici invernali di Pechino del 2022 si disputeranno interamente sulla neve di Techno Alpin, per la prima volta unico committente. Grazie alla stretta collaborazione tra la sede centrale di Bolzano e la filiale in Cina, il leader mondiale della tecnologia dell'innevamento è stato in grado di aggiudicarsi tutti i bandi di concorso inerenti alle competizioni che si terranno alle Olimpiadi invernali e, di conseguenza, i prestigiosi appalti emessi nei mesi passati presso la Repubblica popolare.

In tale occasione sarà presente anche Engo Gmbh, azienda con sede a Varna e parte del gruppo TechnoAlpin dal 2018, che farà il suo debutto alle Olimpiadi con macchine rasaghiaccio per tre discipline.