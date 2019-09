Export, in Trentino +1,4% nel 2/o trimestre 2019

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Nel secondo trimestre del 2019 l'export delle imprese trentine è cresciuto dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2018, con un valore che raggiunge la cifra record di un miliardo e 25 milioni di euro.

Si tratta del dato più alto mai registrato per la provincia di Trento, che conferma il buon andamento dell'export negli ultimi anni, sottolinea la Camera di commercio di Trento, il cui ufficio studi ha elaborato i dati Istat. Le importazioni mostrano, invece, una diminuzione dell'1%, segnale di una contrazione della domanda interna.

Confrontando i primi sei mesi del 2019 con lo stesso periodo del 2018, le esportazioni della provincia di Trento risultano complessivamente in aumento del 3,4% e confermano una crescita delle vendite all'estero delle imprese trentine, in linea con la dinamica nazionale (+3,3%) e superiore rispetto a quella del Nord Est (+0,7%). Le esportazioni sono costituite principalmente da prodotti dell'attività manifatturiera (94,7% del valore complessivo).