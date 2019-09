Difensore civico, Consiglio trentino elegge Gianna Morandi

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Gianna Morandi, dirigente del Consiglio provinciale di Trento, è il nuovo Difensore civico della provincia di Trento. La sua candidatura è stata approvata questo pomeriggio, con 27 voti a favore, dal Consiglio provinciale. Morandi subentra a Daniele Longo.

Il Consiglio ha inoltre eletto, sempre a scrutinio segreto, i nuovi garanti dei detenuti e dei minori. Si tratta rispettivamente di Antonia Menghini, che è stata confermata, e di Fabio Biasi, ex procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento.

L'accordo per tutte e tre le candidature sono arrivate dopo lunghe trattative fra maggioranza e opposizione. Le nomine erano attese da quasi un anno.