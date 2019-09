Mozione sul 5G in Consiglio a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - I gruppi politici di maggioranza e opposizione si sono uniti in una mozione che verrà discussa in questa sessione di Consiglio provinciale di Bolzano dopo la pausa estiva. La proposta - si legge in una nota - è quella di "organizzare al più presto un convegno nel corso del quale esperti ed esperte illustrino nel dettaglio gli aspetti tecnici, sanitari, economici e giuridici della tecnologia 5G, i suoi effetti e le eventuali possibilità di tutela". Il documento è firmato dai consiglieri Foppa (verdi), Lanz (Svp), Köllensperger (Team Köllensperger), Leiter Reber (Die Freiheitlichen), Knoll (Süd-Tiroler Freiheit), Repetto (Pd), Nicolini (M5S), Staffler (Verdi), Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) e Dello Sbarba (Verdi). "Il futuro dell'Europa è digitale. Questa consapevolezza però non ci può esonerare dal controllo, perché il progresso tecnologico e delle telecomunicazioni deve restare connesso alla tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei dati", commenta Brigitte Foppa.