Il tour della 3Tre comincia sul green

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Lo sci incontra il golf l'11 settembre a Parma, nella tappa d'apertura del tour promozionale in vista dello slalom notturno di Coppa del Mondo, in programma l'8 Gennaio 2020 a Madonna di Campiglio. La relazione fra i due mondi verrà esaltata in occasione del primo appuntamento del '3Tre on Tour'. Al circolo 'Golf del Ducato' di Sala Baganza (Parma), scatterà infatti la prima edizione della '3Tre Golf Cup' (via alle 12), una competizione a squadre 'ShotGun', seguita dalla consueta presentazione dello slalom di Coppa del Mondo, prevista alle 19. Il montepremi della '3Tre Golf Cup' prevede ingressi al parterre 3Tre e alla cena di gala. E ancora posti in tribuna, skipass giornalieri, soggiorni in hotel a Madonna di Campiglio e dei pacchetti Terme Val Rendena. "Sarà un appuntamento speciale che unisce due mondi che sembrano lontani, ma che in realtà hanno tanto in comune", ha spiegato Loredana Bonazza, responsabile area comunicazione per il Comitato 3Tre e promotrice del '3Tre on Tour'.