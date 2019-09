Delegazione israeliana in visita in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Una delegazione israeliana guidata dal direttore generale del ministero del Turismo, Amir Halevi, e da Avital Kotzer Adari, consigliere per gli affari turistici dell'ambasciata d'Israele in Italia, è in Trentino da ieri pomeriggio per una visita che si protrarrà fino a giovedì.

Israele - sottolinea la Provincia - ha identificato il Trentino quale caso-studio europeo nel campo del turismo e della promozione turistica, in particolare per formulare una strategia di promozione per il territorio desertico del Negev, un'area dalla straordinaria biodiversità. Accolta in Regione dall'assessore provinciale al Turismo, Roberto Failoni, e dai funzionari e dirigenti di Provincia e Trentino Marketing, la delegazione israeliana ha chiesto di poter approfondire la conoscenza delle peculiarità del Trentino, con particolare riguardo ai modelli organizzativi relativi alla gestione dei grandi eventi, delle strutture ricettive ed impiantistiche, degli investimenti-contributi pubblici per la ricettività turistica.