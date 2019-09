Conte, Pellegrini e Tomba, Festival Sport da fenomeni

(ANSA) - MILANO, 10 SET - L'allenatore dell'Inter Antonio Conte, la leggenda del Milan Franco Baresi, il presidente Fifa Gianni Infantino, Federica Pellegrini, Alberto Tomba, Ronaldo e una mostra su Michael Schumacher in un palinsesto da 130 eventi e 280 ospiti internazionali. La seconda edizione del Festival dello Sport 2019, organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' e 'Trentino Marketing' e presentato oggi a Milano, sarà in programma a Trento dal 10 al 13 ottobre e celebrerà i fenomeni.

Il calcio, ovviamente, sarà protagonista: giovedì sarà ospite Karl-Heinz Rummenigge; venerdì il Milan di Arrigo Sacchi; sabato ci sarà in collegamento Ronaldo con Christian Vieri; domenica invece menu ricco con focus sul Grande Torino, sulla Nazionale (interverranno a distanza Mancini e Gravina, saranno invece presenti Conte, Paolo Rossi e Luca Toni), sul calcio femminile (ospite il ct azzurro Milena Bartolini) e su Gigi Buffon, intervistato dalla compagna Ilaria d'Amico. Importante lo spazio dato anche agli altri sport.