Commemorati i 100 anni di Saint-Germain

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Seduta commemorativa del Consiglio provinciale tirolese questa mattina a Innsbruck per ricordare i 100 anni del trattato di pace di Saint-Germain che sancì non solo la fine della prima guerra mondiale, ma anche il passaggio dell'Alto Adige all'Italia e, di conseguenza, la divisione del Tirolo. Nel suo intervento, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha ricordato quelle che all'epoca furono "decisioni dolorose" che delusero le speranze della popolazione locale. Il Landeshauptmann, però, ha anche posto l'accento sull'importanza di una collaborazione e di una cooperazione in grado di guardare al futuro superando i confini.

"Per l'Alto Adige, a 100 anni dalla "separazione" dal resto del Tirolo, il futuro è e rimane nell'autonomia - ha detto il Landeshauptmann - un'autonomia inserita all'interno di un contesto sempre più europeo".