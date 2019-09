Carabinieri: col. Salotti, proseguiamo sul solco tracciato

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - "L'idea che mi sono fatto del Trentino è positiva, e il personale del comando locale spicca per efficienza e operosità. Il mio intento sarà quello di proseguire sul solco già tracciato dal mio predecessore, per migliorare la qualità della vita del territorio". Così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri del Trentino, colonnello Simone Salotti, che oggi ha incontrato i giornalisti.

"In questa città ho trovato una sinergia straordinaria con le altre forze dell'ordine e con i rappresentanti istituzionali.

Ora manteniamo alta l'attenzione per rispondere alle esigenze dei cittadini", ha aggiunto.

Nato a Merano, 57 anni, Salotti ha alle spalle esperienze in tutta Italia, con ruoli apicali nelle compagnie mobili, territoriali e del servizio aereo, assieme a competenze operative e nel contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2006 ha inoltre svolto una missione in Iraq nell'ambito del sostegno alla stabilizzazione del Paese.