Laboratori Eurac per studiare le mummie

(ANSA) - BOLZANO, 9 SET - Sono passati 500 anni da quando era in vita, eppure la treccia di capelli castani che le incornicia il viso non si è mossa di un millimetro. Ora la piccola mummia sudamericana è a Bolzano nei nuovi laboratori dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research. L'Istituto bolzanino è inoltre responsabile scientifico della ricerca su Ӧtzi e da oggi gli esperti possono contare su quattro nuovi laboratori al Noi Techpark.

"La particolarità dei nostri laboratori è che ci permettono di studiare i reperti combinando discipline diverse in un unico luogo e quindi di lavorare con un approccio scientifico multidisciplinare", spiega il biologo molecolare Frank Maixner. "Possiamo indagare l'origine genetica della persona, le relazioni di parentela tra i reperti di un unico sito e ricostruire la struttura di determinate malattie esistenti anche in epoche passate", spiega la genetista Giovanna Cipollini.