Svp, tutti i parlamentari si asterranno

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - Il direttivo della Svp ha ribadito la posizione assunta in precedenza di astenersi durante il voto di fiducia per il nuovo governo. "Tutti i parlamentari si asterranno", comunica il partito. "Così viene meno la richiesta della capogruppo al Senato Julia Unterberger di poter votare per il governo", prosegue la nota. Come sottolinea il segretario Philipp Achammer, l'astensione dipende "dalle esperienze negative fatte con il Movimento 5 stelle", ma non significa di principio una posizione contro il governo. Cercheremo di volta in volta il confronto e parleremo con Conte in merito alla nostra collaborazione". (ANSA).