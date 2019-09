Governo: deputati trentini Lega, Conte tuteli autonomie

(ANSA) - TRENTO, 9 SET - "Come rappresentanti del Trentino esprimiamo tutta la nostra contrarietà a questo governo e ci impegniamo ad essere garanti della tutela e salvaguardia delle autonomie. Auspichiamo inoltre che anche gli altri rappresentanti della nostra provincia, sedicenti autonomisti, si adoperino in tal senso, a cominciare dal non esprimere il voto di fiducia a questo governo". Così i deputati trentini della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto.

I deputati sottolineano "la quasi totale mancanza di menzione alle autonomie speciali nel programma di governo, ricordando che esso si appoggia proprio su quel Pd centralista la cui deputata Boschi voleva cancellarle e su quel M5s che per oltre un anno ha continuato ad affossare quel processo di autonomia differenziata". "Non vorremmo che le prossime azioni potessero rivolgersi contro le leggi della Provincia autonoma di Trento", concludono i deputati trentini della Lega.