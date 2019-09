Bolzano, referendum tram il 24 novembre

(ANSA) - BOLZANO, 9 SET - Si terrà domenica 24 novembre il referendum popolare consultivo sul tram. Lo ha deciso stamane la Giunta municipale di Bolzano sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici comunali competenti. Il quesito cui i bolzanini saranno chiamati ad esprimersi recita: "Volete voi che sia introdotto nel tessuto urbano della città di Bolzano il mezzo di trasporto pubblico costituito dal Tram su rotaia da Ponte Adige a viale Stazione?".

Il sindaco Caramaschi ha ricordato che lo scorso 2 settembre sono state consegnate dal comitato promotore 2.136 firme a corredo dell'istanza per l'indizione del referendum popolare.

"In considerazione dei gravosi adempimenti successivi a tale indizione - ha ricordato il Sindaco - il servizio demografico comunale competente per tale fase elettorale, ha proposto come ultima data utile quella del 24 novembre". Si voterà pertanto dalle ore 7 alle 22 nelle 80 sezioni elettorali cittadine.

Affinché il referendum sia valido dovrà recarsi alle urne almeno il 25% degli aventi diritto